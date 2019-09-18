Москва, , 16:05 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вновь зафиксировала снижение средних потребительских цен в России. Как сообщается на официальном сайте Росстата, дефляция за прошедшую неделю составила 0,1%.

Основным драйвером дефляции по-прежнему является плодоовощная продукция, цены на которую в среднем снизились на 2,1%. Наибольшее снижение — на морковь (-5,3%), лук репчатый (-4,9%), картофель (-4,3%), капусту белокочанную (-3,0%) и помидоры (-2,5%).

По данным Росстата, цены в среднем также снизились на сахар-песок (-1,0%), соль (-0,7%), свинину — (-0,3%), вермишель, пшено и чай (-0,2%).

«Можно предположить, что до конца сентября овощи будут влиять на уровень инфляции, удерживая его на уровне чуть ниже нуля», — заявила ИА REGNUM доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Она также отметила, что снижение цен на плодоовощную продукцию приводит к общей дефляции уже третью неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам августа в России впервые с 2017 года была зафиксирована месячная дефляция. По сравнению с июлем цены снизились в среднем на 0,2%. За период с 3 по 9 сентября снизились в среднем на 0,1%, неделей ранее фиксировалась такая же дефляция. Начиная с конца июля Росстат фиксировал либо дефляцию, либо нулевой уровень инфляции.

На совещании с членами правительства РФ 10 июля президент России Владимир Путин потребовал вернуть инфляцию к целевым значениям (не выше 4% за год). По данным Росстата, к сентябрю инфляция с начала года составила 2,2%.