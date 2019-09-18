Милан, Италия, 18 сентября 2019, 16:03 — REGNUM Депутаты Европарламента утвердили решение о выделении 293 млн евро на ликвидацию последствий ураганов 2018 года в Италии, Румынии и Австрии, передает Rainews в среду, 18 сентября.
Большую часть этих средств (277 млн евро) получит Италия.
Ранее местные эксперты оценивали ущерб ураганов осени 2018 года для сельского хозяйства и инфраструктуры северных и центральных регионов страны в 3 млрд евро.
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