Москва, , 15:52 — REGNUM Торги сегодня, 18 сентября, проходят спокойно на фоне ожиданий решения по ставке ФРС США, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Интрига данного заседания заключается не в том, снизит ли Федрезерв ставку, а на сколько снизит. Так, согласно фьючерсам, торгующимся на бирже CME, снижение ставки по федеральным фондам на 0,25% произойдет с вероятностью 45%, а на 0,5% с вероятностью 55%. Также интересен комментарий самого Пауэлла относительно дальнейшей монетарной политики.

Снижение процентной ставки по федеральным фондам на 0,5% может оказать поддержку рублю в паре с долларом. Снижение на четверть процента уже заложено в текущих ценах и вряд ли произведет «фурор».

В свою очередь, ослабление рубля в краткосрочной перспективе может продолжиться на фоне снижения нефтяных котировок и опасений замедления роста китайской, а, соответственно, и мировой экономики.

Валютная пара доллар/рубль продолжает корректироваться. Цель локального роста находится в районе 30% сентябрьского нисходящего тренда, в районе 65», — считает эксперт.

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