Москва, , 15:48 — REGNUM В России в августе 2019 года пресечена незаконная реализация 3,6 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи. Всего проведено 195 проверок, сообщили в Роскомнадзоре.

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Среди операторов мобильной связи наибольшее количество незаконных SIM-карт изъято у компании «ВымпелКом» — 1 899 SIM-карт и «МегаФон» — 855.

У «МТС» конфисковано 573 карты, у «Т2 Мобайл» — 195 SIM-карт, у других операторов связи изъято 99 карты.

По результатам проверок Роскомнадзора составлено 144 протокола об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор с начала 2019 года изъял из незаконной реализации 32,8 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

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Более 90 тыс. SIM-карт изъято из незаконного оборота в РФ