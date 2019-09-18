Киев, , 15:46 — REGNUM Украина не сможет нарастить добычу собственного газа, пока будет «кормить» монополиста — компанию «Нафтогаз Украины». Об этом 17 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Мария Яковлева.

Она сообщила, что властям выгодно сохранять монополию на рынке газа, чтобы «грабить бюджет и население».

«Украине, чтобы добывать свои собственные ресурсы, нужно убрать монополии. Пока мы с вами будем кормить монополии, добыча никогда не будет расти. Мы это уже увидели за прошлые пять лет. Нам сказали, что будет программа 2020 (предусматривала, что госкомпании нарастят добычу газа на 5 млрд кубометров — ред.), подняли цены на 800%. Цены подняли, а добыча не выросла. Это будет так и продолжаться. Монополия очень удобна власти, когда нужно грабить бюджет и людей», — сказала Яковлева.

При этом она раскритиковала действия правительства и «Нафтогаза», которые закачали в украинские подземные газовые хранилища рекордные за последние пять лет объемы газа. Яковлева также выразила уверенность, что с 1 января 2020 года Россия не прекратит транзит газа через Украину.

«Подготовились чем, запасами газа? Так у меня вопрос: зачем столько… На начало отопительного сезона у нас обычно было 12 — 15 млрд кубометров газа. На конец отопительного сезона у нас оставалось 50%. Мы не использовали тот газ. Сегодня мы накопили 20 млрд. Зачем? Нулевого транзита не может быть», — считает Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года правительство и «Нафтогаз» не выполнили «программу 2020», в рамках которой предусматривалось, что с 2020 года Украина прекратит импорт природного газа. Тем не менее «Нафтогаз» не смог существенно нарастить добычу газа — на 5 млрд кубометров (до 20 млрд куб м). В январе 2019 года «Нафтогаз» проинформировал, что в 2018 году на Украине добыли 21 млрд куб. м газа (в 2017 году — 20,5 млрд куб. м).

Увеличение добычи газа по сравнению с 2017 годом составило 0,5 млрд куб. м или около 2%. Компания «Укргазвыдобування» (УГВ — предприятие группы «Нафтогаз») добыло 15,5 млрд куб. м газа (73,8% от общего объема добычи на Украине). Объем добычи УГВ в 2018 году увеличился на 250 млн куб. м (1,6%) по сравнению с 2017 годом.