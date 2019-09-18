Таллин, , 15:35 — REGNUM Парламент Эстонии ещё в 2019 году планирует откорректировать ранее принятый план повышения акцизов на табачные изделия ежегодно на 10%. Ежегодный рост акцизов планируется снизить до 5%, сообщает портал эстонского национального вещателя ERR сегодня, 18 сентября.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Законопроект уже разработан в министерстве финансов, а глава ведомства Мартин Хельме указывает на опыт пересмотра акцизов на алкогольную продукцию, которую в июле этого года сразу снизили на 25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике цены на табачные изделия из-за высоких акцизов значительно превышают цены, чем в приграничных с регионом России и Белоруссии, что превратило сигареты в самый популярный товар среди контрабандистов. В Эстонии цена на сигареты самая высокая в Прибалтике. Самая низкая — в Литве.