Таллин, , 15:34 — REGNUM В парламенте Эстонии решили отложить вопрос обсуждения так называемой «зарплаты гражданина» — определённой выплаты безработной молодёжи по примеру эксперимента в Финляндии, когда двум тысячам лиц платили по 560 евро в месяц, а когда они находили работу, эти пособия платить продолжали.

Как сообщает портал эстонского национального вещателя ERR сегодня, 18 сентября, парламентская комиссия по социальным делам решила обсудить этот вопрос в будущем и продолжать анализировать опыт Финляндии, в которой эксперимент закончился в 2018 году, а длился всего год. В целом парламентарии пришли к выводу, что нет никаких доказательств большей эффективности такого метода в сравнении с действующей соцсистемой страны, а кроме того — нет уверенности, что такой метод в значительной степени будет стимулировать безработных трудоустроиться.

Это обсуждение совпало с оглашением результатов исследования о желаниях эстоноземельцев в вопросах денежного довольствия. Оказалось, что жители Эстонии в возрасте от 16 до 24 лет хотели бы получать в среднем 1530 евро в месяц на руки. 9 тыс. респондентов были опрошены агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus.

Портал эстонской газеты Postimees называет результаты исследования «удивительными». Издание отмечает, что молодые люди, принявшие участи в опросе, в среднем зарабатывают 978 евро, что на 552 евро меньше, чем они хотели бы.