Москва, , 15:29 — REGNUM Есть надежда, что и Европа, и Украина стали понимать, санкциями ничего не добиться, их надо отменять, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, что Западу всё сложнее придерживаться санкций против России.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первые санкции были введены в 2014 году и вместе с обвалом цен на нефть больно ударили по экономике.

Валютный кризис конца 2014 года, обвал курса рубля, уход суверенного рейтинга в спекулятивную область, обвал рынка акций. Ожидания корпоративных дефолтов по внешним долгам. Но Кремль не дал слабину.

Плюс никакого серьезного недовольства, вызванного экономическими трудностями, в российском обществе не было. Давно ясно, что санкциями ничего не добиться, их надо отменять. Это, прежде всего, касается Евросоюза, с США Россия торгует мало.

В принципе, это вопрос времени. При этом, чем дольше длится санкционный режим, тем сложней будет европейским производителям вернуться на российский рынок», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что странам Запада становится всё сложнее придерживаться санкций против России.

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