Ярославль, , 15:25 — REGNUM 17 августа в зале совещаний муниципалитета города Ярославля прошло заседание совета директоров АО «Яргорэлектротранс». Члены совета утвердили итоги работы и отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Троллейбус в Ярославле

Других подробностей не приводится. Однако источник, знакомый с ситуацией на предприятии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что по итогам года убытки предприятия, 100% акций которого находится в муниципальной собственности, за первое полугодие 2019 года составили порядка 49 млн рублей. Руководство предприятия такие финансовые показатели считает естественными, называя ЯрГЭТ «планово убыточным».

Ожидалось, что на заседании совета директоров также будет обсуждаться вопрос заключения инвестиционного соглашения, которое подразумевает передачу под жилую застройку территории троллейбусного депо на улице Городской вал. Однако это вопрос официально не обсуждался в связи жёсткой позицией представителя собственника — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Асриянца. Позиция Асриянца заключается в том, что собственник (КУМИ мэрии Ярославля) не обязан отчитываться перед советом директоров.

Напомним, что в августе мэрия Ярославля заявила о заключении инвестиционного соглашения между АО «ЯрГЭТ» и ООО «Перспектива». Оно подразумевает в частности: со стороны ЯрГЭТ передачу под жилую застройку территории троллейбусного депо, со стороны ООО «Перспектива» — закупку троллейбусов для нужд ЯрГЭТ, ремонт силовой электроподстанции и проектирование школы на 500 мест в Кировском районе города Ярославля.

Подробности инвестиционного соглашения, равно как и само соглашение до сих пор не опубликованы.