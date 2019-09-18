Ташкент, , 15:10 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали международные арбитражные центры Гонконга (HKIAC) и Ташкента (TIAC), сообщает 18 сентября издание «Подробно.uz».

В рамках соглашения стороны договорились организовать тренинги, обмен опытом в администрации дел, а также организовать мероприятия по осведомлению об услугах арбитражных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о создании первого в Узбекистане международного арбитражного центра подписал президент республики Шавкат Мирзиёев в начале ноября 2018 года.

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