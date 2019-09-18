Москва, , 15:05 — REGNUM Закредитованность жителей России превысила пиковые значения 2013−2014 гг. Однако с 1 октября 2019 года вступят в силу новые нормы, в соответствии с которыми российские банки при выдаче необеспеченных кредитов будут учитывать долговую нагрузку заемщика, а Центробанк РФ введет специальные надбавки за риск по ним, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Екатерина Семенкова.

«В условиях ужесточения требований к потенциальным заемщикам, многие граждане и юридические лица не могут получить кредит в банке или боятся обращаться в банк в страхе, что им откажут или предложат наименее выгодные условия.

На помощь им в таких случаях, как правило, приходят кредитные брокеры. Многих граждан сейчас волнует вопрос, что это за организации и стоит ли к ним обращаться?

По сути это организации, которые помогают будущему заёмщик собрать необходимый пакет документов. Преимущество кредитных брокеров — тщательная проверка документов, что освобождает сам банк от этой работы.

В связи с этим банки более лояльно относятся к клиентам, которых «приводят» брокеры-партнёры и предлагают им различные скидки на ставки по кредитам и ипотеке.

Взамен кредитные брокеры «приводят» банкам новых и уже «проверенных» клиентов. Многие заёмщики уже сейчас активно пользуются этой возможностью.

Ряд кредитных брокеров помогает в получении кредита всем, даже «проблемным заемщикам», правда, такие брокеры берут достаточно большой процент за свою работу по итогу, в случае, если клиент получит кредит.

Рынок брокерских кредитных услуг растёт и набирает обороты. Этот рынок выгоден, как самим клиентам, которым оказывают помощь и поддержку в подготовке всей необходимой документации, так и брокерам, которые, делая эффективно свою работу, освобождают банки от необходимости тщательной проверки всей документации, так и банкам, которые получают «проверенных» клиентов.

В дальнейшем данный рынок будет только расти, потому как требования к банкам со стороны ЦБ РФ только ужесточаются, соответственно банки с каждым днем становятся все более придирчивыми к процессу выдачи кредитов и к потенциальным заемщикам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Банка России по денежно-кредитной политике говорится, что рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013−2014 гг.

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