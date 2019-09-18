Рим, , 15:03 — REGNUM Одной из основных целей нового правительства талии будет снижение налогов, прежде всего тех, что связаны с рынком труда, заявил на встрече с представителями профсоюзов в среду, 18 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Как сообщалось ранее, правительство намерено также продлить мораторий на повышение НДС.

Обе основные экономические меры прежнего правительства (также под руководством Конте), снижение пенсионного возраста и выплату «пособий гражданина», также предполагается сохранить.