Москва, , 15:09 — REGNUM Строительство двух участков платной автодороги Москва-Казань одобрено главой Минфина Антоном Силуановым. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил 18 сентября на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ.

Дитрих уточнил, что 14 сентября у Силуанова прошло совещание, посвященное проекту транспортного коридора Европа — Западный Китай. В этот коридор войдут два одобренных участка.

Первый участок — головной, от Москвы до Владимира с обходом областного центра, второй — казанский, от Казани до чувашского города Канаша, он позволит «спуститься до Самары» и пройдет к пункту пропуска «Сагарчин» на границе с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэкономразвития предложили строить скоростную автотрассу Москва — Казань только до Владимира, а остальную часть реконструировать отдельными участками.

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