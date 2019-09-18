София, , 15:00 — REGNUM Компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» в среду, 18 сентября, подписала контракт с саудовско-итальянским консорциумом Arkad на строительство участка газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии, передаёт БГНЕС.

Общая стоимость контракта, который предусматривает прокладку газопровода от границы Турции до границы Сербии, составляет 1,1 млрд евро. На его полную реализацию отводится 615 дней, при этом в первые 250 дней должны быть построены 308 километров линейной структуры, что позволит начать поставки газа в Сербию.

Как заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, 90% труб для газопровода уже находится на территории страны, финансирование работ обеспечено, и уже завтра начнётся раскладка труб по маршруту для строительных работ.

Таким образом, первые поставки газа в Сербию по «Турецкому потоку» могут быть начаты приблизительно к концу мая — началу июня 2020 года. Ранее Болгария взяла на себя обязательство обеспечить частичный запуск газопровода с 1 января 2020 года. Согласно планам, в следующем году в Сербию должно быть поставлено 4 млрд кубометров газа, а с 2021 года газопровод должен быть запущен на полную мощность — свыше 12 млрд кубометров — до Сербии, Венгрии, Австрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Подписанный сегодня контракт предполагалось заключить ещё в июне, однако процедура затянулась из-за спора между участниками тендера — консорциумами Arkad и Gas Development and Expansion in Bulgaria. Точку в споре накануне поставил Верховный административный суд Болгарии.

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