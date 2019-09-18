Париж, , 16:35 — REGNUM Пилотный завод по производству аккумуляторов для электромобилей будет размещен во Франции, сообщил 18 сентября Reuters источник в министерстве финансов Франции.

По его словам, завод будет частью общеевропейского проекта, призванного конкурировать с доминирующим положением стран Азии на рынке аккумуляторов.

Отмечается, что Франция и Германия выделили по 700 млн и 1 млрд евро соответственно на проект, который предусматривает создание заводов в обеих странах в будущем.

Проект электромобильного аккумулятора призван повторить успех компании Airbus, которая начала выпускать самолеты 50 лет назад как общеевропейский проект при поддержке общественности.