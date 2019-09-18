Киев, , 14:57 — REGNUM Кабинет министров подчинил компанию «Магистральные газопроводы Украины» министерству финансов вместо министерства энергетики.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмин сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как объяснил на брифинге министр энергетики Украины Алексей Оржель, таковобыло требование «наших европейских партнеров».

«Чтобы не было влияния и злоупотреблений с точки зрения бизнеса», — пояснил министр.

Также он заявил, что в правительстве обновили план анбандлинга (разделения «Нафтогаза Украины» на отдельные компании), заложили четкие сроки и ответственность сторон.

«У нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС», — отметил Оржель.

ИА REGNUM напоминает, что еще в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета ЕС на Украине юридически создали независимого оператора ГТС Украины ПАО «Магистральные газопроводы Украины», однако полноценную работу компания так и не начала.