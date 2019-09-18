Джакарта, , 14:56 — REGNUM Южнокорейская компания Haewon Biotech выходит на рынок медицинских услуг Индонезии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 22 августа в пятизвездочном отеле Gran Meliá Jakarta представители компании подписали соглашения совместно с представителями компании Get Medik.

В рамках данного соглашения южнокорейская компания поставит в Индонезию медицинское оборудование, а также займется разработкой препаратов и добавок и исследованиями.

Известно, что на церемонии подписания документа также присутствовали глава Медицинской ассоциации Индонезии, правительственные чиновники, глава южнокорейской компании Pivot Group.