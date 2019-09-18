Челябинск, , 14:50 — REGNUM В Челябинской области предприятия-экспортёры получат дополнительную господдержку из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечает избранный глава региона Алексей Текслер, такая поддержка предусмотрена впервые. Деньги заложены в бюджете 2019 года. Это сделано для того, чтобы дополнительно простимулировать агроэкспорт.

«Субсидии будут направлены на покрытие части расходов по перевозке продукции автомобильным транспортом до пунктов перехода границы», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта продовольствия из Челябинской области за рубеж растёт. По сравнению с январём-июнем 2018 года в 2019-м прирост составил 36%.

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