Воронеж, , 14:41 — REGNUM Воронежским УФАС выявлен сговор на аукционе по ремонту дорог в городе Нововоронеж. Как сообщила пресс-служба ведомства, 16 сентября было рассмотрено дело по факту нарушения ООО «Основной ресурс» и ООО «Дорожное строительство и ремонт» законодательства о защите конкуренции.

Как уточнили в антимонопольной службе, администрацией городского округа город Нововоронеж был проведен аукцион на выполнение в 2018 году ремонта дорог в микрорайоне ИЖС, начальная стоимость контракта была заявлена в 37 млн 743 тыс. 099 рублей.

В аукционе приняли участие две фирмы — ООО «Основной Ресурс» и ООО «Дорожное строительство и ремонт». По его итогам победителем было признано ООО «Основной Ресурс», цена контракта оказалась снижена лишь на 1%.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что особенности подачи заявок на участие в аукционе, а также иные действия ООО «Основной ресурс» и ООО «Дорожное строительство и ремонт» свидетельствуют о наличии между ними антиконкурентного соглашения», — уточнили в УФАС.

Обеим компаниям выданы предписания о недопущении действий, которые могут нарушить антимонопольное законодательство.