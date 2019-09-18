Уфа, 18 сентября 2019, 14:36 — REGNUM В больницы, детские сады и школы Уфы досрочно дали тепло. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам чиновников, досрочная подача тепла в социальные учреждения города была начата из-за понижения температуры воздуха.
Отопительный сезон уже наступил в пяти детских садах, пяти медицинских учреждениях города, школе-интернате по ул. Мусоргского, музыкальном колледже по ул. Пушкина и в бассейне «Буревестник».
Напомним, что согласно нормативам при централизованной системе отопления рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура воздуха на улице достигнет +8 градусов и 5 дней будет держаться на этом уровне.