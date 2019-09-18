Уфа, , 14:36 — REGNUM В больницы, детские сады и школы Уфы досрочно дали тепло. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, досрочная подача тепла в социальные учреждения города была начата из-за понижения температуры воздуха.

Отопительный сезон уже наступил в пяти детских садах, пяти медицинских учреждениях города, школе-интернате по ул. Мусоргского, музыкальном колледже по ул. Пушкина и в бассейне «Буревестник».

Напомним, что согласно нормативам при централизованной системе отопления рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура воздуха на улице достигнет +8 градусов и 5 дней будет держаться на этом уровне.