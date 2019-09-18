Москва, , 14:29 — REGNUM Последствия атаки дронов на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco не будут носить долгосрочного характера. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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По его словам, всплеск цен на нефть, вызванный этим инцидентом, был разовым.

«Если поставки будут полностью восстановлены, то долгосрочных негативных последствий ожидать не стоит», — уверен Греф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы. Они ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

После атаки на НПЗ добыча нефти в стране сократилась почти на 50%. В настоящее время, по заявлению министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана, объём поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень. Он добавил, что компания Saudi Aramco задействует стратегический запас и выполнит все обязательства перед клиентами.

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