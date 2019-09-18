Бишкек, , 14:20 — REGNUM В Киргизии из 653 сел, нуждающихся в чистой воде, в 2018 году доступ к ней получили 69 сел. А до конца 2019 года планируется обеспечить питьевой водой еще 44 села. Об этом заявил директор департамента госагентства водных ресурсов Аскарбек Токтошев в ходе рабочей встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

По словам чиновника, сейчас департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения ведет поиск международных партнеров, готовых вложить деньги в проекты по обеспечению населения чистой водой.

Читайте также: Президент Киргизии пообещал обеспечить всех чистой водой до 2024 года

Глава государства напомнил, что вопросы ирригации и водоснабжения являются одними из приоритетных в его президентской деятельности. А также подчеркнул, что поставил перед госорганами задачу по обеспечению всех сел страны чистой водой до 2023 года.

Жээнбеков акцентировал внимание на необходимости строительства дюкера в селе Максат в Баткенской области с подачей воды на Аркинский массив, что позволит ввести дополнительно 1 800 гектаров орошаемых земель. На эти цели планируется потратить 1,9 млрд сомов (более 1,7 млрд рублей).

Читайте также: Тарифы на воду в столице Киргизии хотят поднять в полтора раза