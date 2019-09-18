Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации, с весны 2018 года показатель уменьшился более чем в 11 раз. Это следует из данных минфина США.

В июле 2019 года российские вложения в государственные облигации США (US Treasuries) составили $8,5 млрд против $10,85 млрд в июне. Сокращение составило $2,35 млрд. При этом $6,239 млрд пришлось на долгосрочные бумаги, $2,262 млрд — на краткосрочные.

Как сообщало ИА REGNUM, Уменьшать вложения в ценные бумаги США Россия начала полтора года назад, в апреле 2018 года они сократились с 96 млрд до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд. После небольшого увеличения в сентябре и октябре сокращение продолжилось.

По данным за июль, крупнейшими держателями госдолга США являются Япония ($1,131 трлн), Китай ($1,11 трлн) и Великобритания ($334,7 млрд).

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