Москва, , 13:51 — REGNUM Компании «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию. Об этом сообщил основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников.

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«Слияние произошло. Все процедуры юридические завершены», — сказал Студенников, добавив, что вновь созданная компания станет одним из крупнейших ретейлеров на рынке.

Он отметил, что у владельцев «Дикси» и «Бристоля» есть опыт, которого нет у него самого и который пригодится «Красному и белому» для развития в новых нишах.

«Ритейл — заложник своего развития, если он не развивается, он умирает […] Через 3−4 года у ритейла в России закончатся возможности для развития (открытия новых точек)», — приводит газета «Ведомости» слова предпринимателя.

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Студенников считает, что все бренды объединённого бизнеса необходимо сохранить, так как они несут разные ценности для покупателя. Также, по его словам, у трёх сетей будут разные управленческие команды. Ввладеть и управлять всем розничным бизнесом торговых сетей будет компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

Ожидаемая выручка объединённой компании по итогам 2019 года может составить 800 млрд рублей, добавил Студенников.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ретейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и Белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.