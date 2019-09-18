Чита, , 13:43 — REGNUM Небывало большой объем дорожных работ, на реализацию которого Забайкальскому краю выделили огромные средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поверг в шок местных дорожников, они не успевают справляться с поставленными задачами. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы забайкальского губернатора по итогам выездного совещания главы Забайкальского края Александра Осипова, посвящённого ремонтируемым дорогам краевой столицы.

«Столкнувшись с большим объемом работ и с новыми требованиями по качеству, у большинства руководителей, курирующих ремонты дорог, не оказалось достаточного опыта и практики. Это приводит к тому, что сроки сдвигаются», — пояснил глава Забайкалья.

По словам Александра Осипова, одним из выходов в сложившейся ситуации может стать переход на работу в две смены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к масштабному ремонту дорог в регионе приступили в начале июня 2019 года. На эти цели из разных источников финансирования край получил 6,5 млрд рублей, что позволит привести в нормативное состояние 150 километров дорог. Забайкальский посёлок Дровяная Улетовского района стал первым населённым пунктом, получившим в этом году отремонтированную дорогу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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