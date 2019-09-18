Иваново, , 13:33 — REGNUM Жители местечка Авдотьино города Иваново остались без горячей воды из-за долгов местной котельной за потреблённый газ. Подачу горячей воды прекратили 17 сентября, сообщила пресс-служба администрации города. Сумма долга не уточняется

Котельная

«Администрация города Иванова в этот же день подала исковое заявление в Октябрьский районный суд города Иваново об обязании ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» обеспечить бесперебойную поставку газа в котельную ООО «Альфа» незамедлительно, в объеме, необходимом для предоставления коммунальных услуг потребителям местечка Авдотьино», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Также ивановские власти намерены через суд обязать ООО «Альфа» обеспечить производство и поставку горячей воды в необходимом объеме. Кроме того, в суд направлено заявление о применении мер в виде запрета ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» ограничивать поставку газа в котельную ООО «Альфа». Суд рассмотрит заявления 18 сентября.

Отметим, ранее пресс-служба правительства региона сообщила о том, что подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному сезону практически завершена.