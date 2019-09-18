Москва, , 13:33 — REGNUM Мировая тенденция использования экологически безопасных источников энергии, в частности сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствует о возрастающей роли газа. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, сообщается на сайте ведомства.

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По его словам, СПГ — это самое экологически чистое ископаемое среди углеводородов. С сравнении с углём количество CO2 меньше в два раза, а выделение других вредных веществ — на 90%.

Мировое потребление СПГ за последние 10 лет выросло на 20%. Это третий по популярности энергоноситель после нефти и угля. Темпы потребления природного газа в 3,5 раза выше, чем в целом газа.

«К 2035 году мировой спрос на СПГ ещё удвоится и составит около 600 млн тонн. Доля СПГ в мировой торговле может вырасти с сегодняшних 35% до 51%», — считает Кобылкин.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская корпорация Daewoo Engineering & Construction примет участие в крупном проекте по производству сжиженного природного газа в Нигерии.

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