Киев, , 13:19 — REGNUM Правительство Украины одобрило новый план анбандлинга (создания независимого оператора газотранспортной системы) для компании «Нафтогаз Украины». Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, 18 сентября.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

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«Правительство одобрило анбандлинг-план для «Нафтогаза», — сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Twitter.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», газотранспортные активы АО «Укртрансгаз» должны быть переданы ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ), который и подаст запрос регулятору на получение сертификации оператора ГТС. Параллельно ряд министерств займется подготовкой законопроекта, который урегулирует возможность отделения деятельности по транспортировке газа.

Напомним, «Нафтогаз Украины» взял на себя обязательства передать газотранспортные активы новому независимому оператору до 1 января 2020 года. В Киеве уверены, что именно это даст возможность привлечения иностранного партнёра к управлению газотранспортной системой Украины.

22 мая 2019 года правительство Владимира Гройсмана утвердило модель анбандлинга (разделения) НАК «Нафтогаз Украины», которая базируется на принципе собственности (OU) и предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО «Магистральные газопроводы Украины».

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