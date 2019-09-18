Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM По итогам уборочной кампании-2019 аграрии Нижегородской области планирует намолотить 1,068 тонн зерна. Такой объем позволит закрыть все потребности региона, сообщили ИА REGNUM в областном Заксобрании.

Общая уборочная площадь зерновых культур составила 550,6 тыс. га, работы выполняют 1,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. До настоящего момента урожай собран с 84,2% площадей зерновых, намолочено 1,036 тыс. тонн, средняя урожайность составила 22 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, показатель намолота зерна перевалил за 1 млн тонн до 10 сентября. Кроме того, собрано около 150 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонн сахарной свеклы, заготовлено более 2,4 млн тонн овощей, намолочено 1,4 тыс. тонн рапса. В ходе кормозаготовительных работ заготовлено 600 тыс. тонн сенажа, 180 тыс. тонн сена, 182 тыс. тонн силоса, 124 тыс. тонн зернофуража.

Несмотря на дождливое лето, темп уборки урожая соответствует уровню на аналогичную дату в прошлом году.