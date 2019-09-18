Москва, , 13:04 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на поддержку отечественных виноделов, позволит гражданам потреблять качественное российское вино. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Речь о законопроектах, направленных на поддержку отечественных виноградарей, которые Госдума приняла во втором, решающем, чтении.

«Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям — получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», — отметил Володин.

По его словам, у вин, произведенных в РФ, есть большой потенциал и задача государства — обеспечить развитие отрасли.

«Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами», — подчеркнул Володин.

«Мы впервые приняли решение о стимулировании производства винодельческой продукции из отечественного винограда», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит субсидии для виноделов из РФ