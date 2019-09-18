Москва, 18 сентября 2019, 13:04 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на поддержку отечественных виноделов, позволит гражданам потреблять качественное российское вино. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
Речь о законопроектах, направленных на поддержку отечественных виноградарей, которые Госдума приняла во втором, решающем, чтении.
«Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям — получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», — отметил Володин.
По его словам, у вин, произведенных в РФ, есть большой потенциал и задача государства — обеспечить развитие отрасли.
«Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами», — подчеркнул Володин.
«Мы впервые приняли решение о стимулировании производства винодельческой продукции из отечественного винограда», — отметил он.
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