Курган, , 13:01 — REGNUM Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы очередной иск к ПАО «Курганмашзавод» с требованием 159 млн рублей. В картотеке суда указано, что дело пока не принято к производству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подробности дела в картотеке Арбитражного суда Москвы пока не раскрываются.

Отметим, что в июне 2019 года 18-й Арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Курганмашзавод» и утвердил мировое соглашение между ним и «Минским механическим заводом имени С. И. Вавилова — УК холдинга «БелОМО» с обязательством выплатить белорусскому предприятию 216,4 млн рублей.

В сентябре прекращено производство по делу Минобороны России с претензиями к ПАО «Курганмашзавод» на сумму 26,05 млн рублей.

Напомним, «Курганмашзавод» — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. С 2019-го входит в госкорпорацию «Ростех».

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