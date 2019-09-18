Энгельс, Саратовская область, , 12:59 — REGNUM Крупнейшей в России производитель троллейбусов и электробусов — саратовский завод «Тролза» — в течение полугода уволил более половины сотрудников в связи с нехваткой оборотных средств.

По словам гендиректора предприятия Сергея Ключарева, в настоящее время штатная численность сотрудников составляет 350 человек. При этом в мате пресс-служба компании называла число работников в районе 800 человек, напоминает ТАСС. На территории завода работает консультационный пункт, где работники могут получить юридическую помощь и справку по вакансиям, по информации регионального минтруда, за консультацией обратились более 200 человек.

В настоящее время площади завода арендует производственная компания (ПК) «Транспортные системы», которой предприятие также оказывает услуги по поставке комплектующих, добавил Ключарев. На мощностях «Тролза» ПК уже собрала первый троллейбус и планирует запуск производства трамваев.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие в Энгельсе, одно из немногих свыше 100 лет производящее троллейбусы для городов России, попало в сложную финансовую ситуацию весной 2019 года. Завод был вынужден уйти в режим простоя. Одновременно с этим в судах появились несколько исков от кредиторов предприятия с требованиями о выплате существенных сумм. До кризиса «Тролза» поставляло транспорт в 90 городов страны, где он работает на общественных маршрутах. Минпромторг Саратовской области в начале сентября заявлял, что с руководством предприятия идёт проработка возможности загрузки завода заказами и привлечение нового собственника, который был бы более эффективен. Возобновить деятельность завода с сохранением всего кадрового состава планируется в четвертом квартале 2019 года.