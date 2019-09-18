Киев, , 12:55 — REGNUM Украине важно разработать и принять стратегию устойчивого развития, которая определит экологическую политику страны на следующие пять лет. Об этом 18 сентября с парламентской трибуны Верховной рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Мариковский.

Он призвал парламент принять законопроект №2088 «Проект постановления на тему: «Приоритеты экологической политики парламента на следующие пять лет», чтобы внести вклад в сохранение мирового климата и улучшить экологическую обстановку в стране.

«То, что мы видим в голливудских фильмах, это уже творение наших с вами рук. Обычно картинка в фильмах серая, металлическая, покрыта густым слоем пыли и пепла. В этих фильмах природу выносят на другие планеты… А теперь представьте один день из жизни современной Украины — незаконные копатели под крышеванием мафии отправили тонну солнечного янтаря в Китай. Предприятия Мариуполя, Кривого Рога, Запорожья, Днепра выбросили тонны опасных веществ в воздух. А экологических инспекторов не допустили к проверке», — сказал Мариковский.

«Десятки вагонов ценной древесины, которая срублена в Карпатах, под видом санитарной рубки пересекла границу с Польшей. А взамен не посажено ни одного нового дерева», — добавил Мариковский.

По его словам, сегодня на Украине происходит экологическое бедствие. «Неужели украинцы вернутся в страну экологического бедствия? Достаточно посмотреть на 17 целей устойчивого развития ООН чтобы понять, что внедрение устойчивого развития это не какие-то ограничения для человека, это — шанс для нормального существования будущих поколений», — сказал Мариковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы пресечь незаконную вырубку лесов, добычу янтаря и улучшить экологическую обстановку. В июле 2019 года Служба безопасности Украины открыла производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины в отношении горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог». В ходе проверки предприятия было установлено, что часть оборудования завода излучает радиацию, которая в разы превышает допустимые нормы. В СБУ отметили, что деятельность должностных лиц комбината угрожает безопасности жителей Кривого Рога.