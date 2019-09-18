Тюмень, , 12:54 — REGNUM Тюменский государственный университет (ТюмГУ) будет развивать сотрудничество с образовательными организациями Узбекистана в рамках реализации совместных научных и образовательных проектов, сообщает 18 сентября пресс-служба вуза.

Накануне университет посетил генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. На встрече с ним проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков отметил, что сегодня на дневной форме в вузе обучаются более 600 граждан Узбекистана, из которых 100 человек — это первокурсники 2019 года.

В свою очередь, ген подтвердил готовность и дальше оказывать максимальную поддержку сотрудничеству ТюмГУ с вузами Узбекистана. По итогам встречи стороны достигли договоренности о дальнейшем развитии совместных научных и образовательных проектов.

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