Сеул, , 13:00 — REGNUM В Южной Корее усилят контроль за импортом древесины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

Согласно опубликованным данным, с 1 октября текущего года Лесная служба будет тщательно следить за документацией и сертификацией древесины, ввозимой в страну.

Известно, что материал, ввезенный в Южную Корею без надлежащих документов будет отправлен обратно или утилизирован, при не соблюдении требований будет налагаться штраф в размере до 30 млн вон (~$25 200) или тюремное заключение сроком до трех лет.

По данным Лесной службы, под данный контроль попадают все виды древесины, пиломатериалов, фанеры и топливные гранулы.

Отметим, что подобной системой пользуются в США, Японии, Австралии, Индонезии, а также в 28 странах Европы.