Москва, , 12:54 — REGNUM Более половины мировой экономики будет приходиться на страны БРИКС к 2030 году, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил 18 сентября на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Москве.

Министр отметил, что сегодня экономика стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — занимает треть от мировой. Скромные расчеты показывают, что к 2030 году эта доля превысит 50%, сказал он.

В связи с этим важен вопрос о конкуренции в странах объединения. Пяти странам нужно общими усилиями снять барьеры, в первую очередь — в торговле, заключил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября участников и гостей конференции по конкуренции под эгидой БРИКС приветствовал президент РФ Владимир Путин. Ранее он призвал страны объединения активнее применять национальные валюты при взаимных расчетах.

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