Москва, , 12:47 — REGNUM Поправки в Налоговый кодекс, направленные на освобождение участников программы «Земский учитель» от уплаты налогов, повысят качество образования в РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Такие поправки содержатся в законопроекте, направленном на уточнение правил налоговой политики, который Госдума приняла во втором, решающем чтении. Так, ко второму чтению профильный комитет уточнил, что выплаты, которые получают участники программы «Земский учитель», должны быть освобождены от уплаты налогов с 2020 года. О необходимости таких изменений ранее уже заявлял президент РФ Владимир Путин.

«Это позволит привлечь в сельскую местность новых специалистов и повысить качество образования на территории всей страны», — заявил Володин.

Он также напомнил, что ранее депутаты уже принимали аналогичное решение по выплатам в рамках программы «Земский доктор».