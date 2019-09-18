История вопроса

Налоговый кодекс – федеральный закон, который регламентирует систему налогов и сборов в РФ. Документ состоит из двух частей. Первая часть Налогового кодекса прописывает общие нормы и принципы налогообложения. Вторая часть документа регулирует порядок обложения каждым из налогов и сборов, установленных в РФ.

Все изменения в Налоговый кодекс принимаются отдельными законодательными актами. При этом под изменениями понимаются не только введение новых налогов или изменение ставок старых, но и установка налоговых льгот, нулевых ставок налога или особых правил налогообложения отдельных категорий граждан или территорий страны (например, территорий опережающего социально-экономического развития).

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