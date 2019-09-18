Москва, 18 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный в том числе на разрешение гражданам получать документы через многофункциональные центры госулуг (МФЦ), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
Такие поправки содержатся в законопроекте, направленном на упрощение налогового администрирования. Так, в частности, законопроект закрепляет за гражданами право и возможность получать налоговые документы через МФЦ. Кроме того, получать документы от налоговых органов физлица также смогут через МФЦ.
Это существенно упростит процедуру получения документов, отмечали авторы законопроекта.