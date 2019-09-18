Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Строительство жилья в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону может оказаться под запретом. Это связано с дефицитом социальных объектов.

Темпы возведения школ и детских садов в микрорайоне по сравнению с темпом строительства жилых домов намного ниже.

«В следующем году вы сделаете проект, в 2021 году начнёте строить, а завершите в 2023 году. Но до этого времени дома там вырастут как грибы. Уже сейчас там 2400 детей. Каждый новый дом — ещё новая проблема. Новое заселение там нельзя делать, потому что мы тем самым спровоцируем колоссальное социальное напряжение. Разбирайтесь, а то придётся выйти на думу и поменять назначение земельных участков, запретив жилищное строительство», — сказал и. о. сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обращаясь к своему заместителю Андрею Дикуну (цитата «АиФ»).

Ранее жители микрорайона обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они пожаловались главе государства на нехватку школ и детских садов. Региональные чиновники пообещали проблему решить. Так, 1 сентября, была открыта новая школа, но жители отмечают, что этого недостаточно.

ИА REGNUM напоминает, что микрорайону Суворовский помимо социальных объектов не хватает дорог. В частности, существует пока одна связующая транспортная артерия с остальными районами города. Решить проблему транспортного сообщения в Суворовском пообещал донской губернатор Василий Голубев.