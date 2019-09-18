Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Китай начал закупать американскую сельхозпродукцию, об этом, как передает The Wall Street Journal, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Белого дома, соглашение с Китаем является «величайшей из когда-либо заключённых сделок», добавив, что Пекин это знает.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября власти Китая заявили о намерении освободить ряд американских товаров от дополнительных пошлин. Эта мера вступила в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

В свою очередь Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд. Они начнут действовать не с 1 октября, а с 15 октября.

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