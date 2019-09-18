Казань, , 12:13 — REGNUM Глава ассоциации автотранспортных предприятий Татарии (АТП РТ) Артур Темляков прокомментировал информацию об обращении глава регионального отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина, который попросил проверить финансовую деятельность перевозчиков. По словам Темлякова, ни в ассоциацию, ни непосредственно в транспортные компании Зинатуллин не обращался.

В ассоциации полагают, что таким образом глава регионального отделения партии попытался «напомнить о себе», сказал глава ассоциации изданию Inkazan. Темляков добавил, что предприятия регулярно проверяют надзорные органы и нарушений закона не выявляют.

«Мы никогда не скрывали факта, что официально из кондукторов были трудоустроены единицы, а за сбор плана-выручки отвечал водитель. Это все происходило в пределах действующего законодательства», — уточнил представитель ассоциации АТП Татарии.

Он подчеркнул, что перевозчики выполняют все требования недавно вступившего в силу закона и постановления республиканской комиссии по безопасности дорожного движения, однако в связи с этим появились «большие убытки».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что перевозчики Казани просят увеличить тариф на поезд до 40 рублей при оплате наличными и до 30 — 31 рубля при оплате картой. Это необходимо, чтобы покрыть расходы транспортников. Кроме того, транспортники требуют компенсации 100% расходов при перевозке льготных категорий пассажиров. Увеличение стоимости проезда до 27 рублей в начале года не сильно улучшило финансовое положение транспортных компаний, поскольку с этого момента они вывели многих сотрудников «из тени», что привело к росту налогооблагаемой базы.

Зинатуллин же в своем обращении в прокуратуру отмечал, что если информация транспортников соответствует действительности, «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание «черной кассы» на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам».