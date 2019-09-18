Орел, , 12:11 — REGNUM Правительство Орловской области избавляется от старых отечественных машин. Как сообщает ИА REGNUM, на портале региона размещено объявление о продаже государственного имущества Орловской области — легкового автомобиля ВАЗ-21 070 2004 года выпуска.

Желающим предлагается приобрести отечественный автомобиль белого цвета, укомплектованный аптечкой, огнетушителем, аварийным знаком, антенной, аккумулятором, 10 автошинами — летними и ошипованными, пятью дисками, а также автоакустиками Pioneer 1048, — 1 шт., 1348 и чехлами. Начальная цена лота — 34 тыс. 352 рубля с учетом НДС, «шаг» аукциона — 5% (1,7 тыс. рублей).

По информации «Орёлград», этот же автомобиль правительство региона пыталось продать уже дважды, но безуспешно — желающих не нашлось.