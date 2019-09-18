Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Из 157 млн работающих жителей США около 16 млн американцев являются самозанятыми, согласно данным Бюро трудовой статистики США. При этом ситуацию с самозанятыми можно рассматривать шире.

Отчет исследовательского центра Pew показал, что самозанятые жители США, равно как и работающие на них люди, по данным на 2014 год вкупе составили 30% рабочей силы страны — а это 44 млн рабочих мест. Однако лишь около четверти самозанятых (3,4 млн) имели собственных работников.

Представители Pew research center отмечают, что оценка Бюро трудовой статистики, полученная на основе обследования домашних хозяйств, может недоучитывать самозанятых.

По данным Службы внутренних доходов, в 2016 году в США насчитывалось 25,5 млн некоммерческих индивидуальных предпринимателей — подсчет, основанный на подаче заявок на прибыль или убыток от бизнеса.