София, , 12:04 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) Индонезии подписала меморандум о взаимопонимании с ТПП Болгарии, чтобы повысить эффективность торговли, открыв доступ на рынки стран Восточной Европы, сообщает информационное агентство Antara.

«Пока что мы сосредоточены только на партнерских отношениях с традиционными рынками, такими как Западная Европа и США, хотя есть и другие страны, которые на самом деле имеют большой потенциал и открыты для Индонезии», — заявил председатель двустороннего комитета Александр Яхья Датук.

Известно, что меморандум о взаимопонимании был подписан в кулуарах индонезийско-болгарского бизнес-форума в Софии. Подписание соглашения было засвидетельствовано министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром экономики Болгарии Эмилем Караниколовым.

Издание отмечает, что в 2018 году общий объем торговли между Индонезией и Болгарией достиг $497 млн. Эта цифра довольно значительна по сравнению с предыдущим годом, когда общий объем торговли был зафиксирован на уровне $115 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Болгарии, делегация ТПП Индонезии осуществит деловые поездки в Турцию, Грецию, Сербию, Румынию, а также страны Западной Европы с целью улучшить торговые и инвестиционные отношения.

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