Казань, , 12:01 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот США и Татарии составил 290,4 млн долларов. Об этом сообщает торгово-промышленная палата региона.

В частности, Татария экспортируют в США топливо, нефть и продукты нефтехимии, битуминозные вещества, пластмассы, каучук, удобрения, древесину, электрические машины и оборудование.

ИА REGNUM напоминает, на прошлой неделе замглавы ТПП Татарии Артур Николаев в составе региональной делегации посетил Американскую торговую палату в Москве. В ТПП США был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики.