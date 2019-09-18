Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону разрешили компании «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) заняться освоением территории старого аэропорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Компания в течение года должна подготовить документацию по планировке территории. Участок расположен в границах: проспект Шолохова — граница городского округа муниципального образования — переулок 1-й Дамасский — улица Берберовская — улица Щедрина — улица Щаденко. Документ подписан исполняющим обязанности сити-менеджера Алексеем Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что на землях уже недействующей воздушной гавани, расположенной в границах города-миллионника, компания намерена построить новый микрорайон. Ранее уточнялось, что здания и многоквартирные дома не должны быть выше 12 этажей. По мнению донского губернатора Василий Голубева, «этот проект достоин федерального звучания».

При этом ответственность за социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру несут городские и региональные власти.

Ранее компания ООО «Аэро-Сити» получила отказ на реализацию проекта. В предложенном варианте развития микрорайона властям не хватило социальных объектов.