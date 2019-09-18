Ереван, , 12:11 — REGNUM Акцию протеста перед мэрией Еревана проводят сотрудники мусороуборочной компании «Санитек», 18 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Участники протеста требуют выплатить им заработные платы, не выплаченные еще за август. Сотрудники компании утверждают, что мэрия Еревана, являющаяся основным заказчиком «Санитека», не выплатила деньги по контракту.

«Мэрия утверждает, что отправила денежные средства в компанию, хотя руководство «Санитек» говорит, что денег не получало. Мы хотим знать, куда ушли наши деньги «, — сказал один из протестующих.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян в ответ представил справку о том, что мэрия Еревана перечислила деньги компании «Санитек», которая в свою очередь не выплатила из них заработную плату своим работникам. После этого сотрудники компании отправились в бухгалтерию своей компании с требованием выплатить заработную плату, перечисленную мэрией.

Напомним, 30 июля Комитет государственных доходов Армении сообщил, что в отношении мусороуборочной компании «Санитек» возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере.