Москва, , 11:48 — REGNUM Интерес индийских компаний к российскому арктическому проекту «Восток Ойл» подтвержден в ходе переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и министра энергетики Индии Дхармендры Прадхана в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной госкомпании.

«Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток Ойл», — отметили в «Роснефти».

На переговорах обсуждалось сотрудничество России и Индии по текущим проектам, в числе которых «Сахалин-1», «Дальневосточный СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорский кластер, в котором консорциум индийских компаний владеет 49% Ванкорского месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно о приглашении японских партнеров в 15 перспективных нефтегазовых проектов «Роснефти». Среди них и «Восток-Ойл», объединяющий ресурсную базу ряда красноярских месторождений.

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