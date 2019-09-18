Вашингтон, , 11:47 — REGNUM В ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединённые Штаты и Россия. При этом по производству сжиженного природного газа (СПГ) США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара. Такие прогнозы сделал научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

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Эксперт отмечает, что в 2018 году Россия экспортировала 248 млрд кубометров, Катар — 125 млрд кубометров, Соединённые Штаты — 96 млрд кубометров. При этом, как утверждает Цафос, уже до 2028 года Катар увеличит производство СПГ в 1,5 раза — до 150 млрд кубометров, заняв лидирующие позиции в мире. Этого он сможет достичь за счёт собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США.

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В свою очередь Соединённые Штаты нарастят производство в пять раз — до 140 млрд кубометров в год, а Россия всего на 50% — до 372 млрд кубометров, пишет РБК. При этом РФ сохранит первое место в мире по экспорту газа в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам, в 2019 году экспорт американского СПГ должен вырасти на 72% по сравнению с 2018 годом. Исследования показывают, что к 2035 году экспорт СПГ поможет создать до 452 тыс. новых рабочих мест в США и приведёт к ежегодному увеличению ВВП США на $74 млрд.