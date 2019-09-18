Абакан, , 11:47 — REGNUM В Хакасии продолжающуюся уборочную кампанию серьёзно осложняют практически ежедневные осадки по всей республике. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По информации министерства, из-за неуспевающей просохнуть почвы техника вязнет в земле. Для полноценных полевых работ необходима минимум неделя без дождей.

По состоянию на 18 сентября в регионе скошено 12 631 га зерновых культур, намолочено 25 978 тонн. Средняя урожайность — 22 ц/га. В том числе пшеницы скошено 993 га, намолот — 11 681 тонна при урожайности 19,5 ц\га.

В ряде районов к уборке пшеницы ещё не приступали. Сроки её созревания затянулись из-за погодных условий. По прогнозам, техника в этих районах выйдет на уборку не ранее чем через неделю.

Сейчас аграрии бросили все силы на уборку овса, ячменя, гороха и других культур. Также идёт уборка кормовых культур, заготовка сочных кормов.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания проходит и в других регионах Сибири.

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